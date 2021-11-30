Оккупанты обстреляли Нью-Йорк, потерь среди украинских военных нет

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.



Оккупанты из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов открыли огонь в направлении пгт. Нью-Йорк.



Потерь среди украинских военнослужащих нет.



Силы ВСУ открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают укреплять свои позиции в Донбассе. Главное управление разведки Украины сообщило , что на оккупированный Донбасс прибыла группа кадровых военных РФ.

29 ноября разведка сообщила , что Россия направила в ОРДЛО диверсионные и саперные подразделения.

В ноябре оккупанты усилили свои войска, в том числе доставили из РФ беспилотники, боеприпасы и более 3 тыс. тонн горючего.