Оккупанты обстреляли Нью-Йорк, потерь среди украинских военных нет
С начала суток 30 ноября по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска совершили одно нарушение режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Оккупанты из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов открыли огонь в направлении пгт. Нью-Йорк.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Силы ВСУ открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
- Напомним, российские оккупационные войска продолжают укреплять свои позиции в Донбассе. Главное управление разведки Украины сообщило , что на оккупированный Донбасс прибыла группа кадровых военных РФ.
- 29 ноября разведка сообщила , что Россия направила в ОРДЛО диверсионные и саперные подразделения.
- В ноябре оккупанты усилили свои войска, в том числе доставили из РФ беспилотники, боеприпасы и более 3 тыс. тонн горючего.
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