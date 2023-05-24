Об этом сообщила Торецкая городская военно-гражданская администрация.

"Сегодня днем во время обстрела вражескими наемниками пгт Нью-Йорк пострадал еще один ребенок", - говорится в сообщении.

Известно, что девушка – 2008 года рождения. Она получила незначительные ранения.

В МВГА призвали жителей громады эвакуироваться, чтобы не рисковать жизнью детей.

"Родители! Ситуация в громаде крайне опасная! Позаботьтесь о безопасности своих детей. Враг не жалеет никого. Эвакуируйтесь!" - отметили в администрации.