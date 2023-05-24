Оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине: получила ранение девушка-подросток
Днем 24 мая российская оккупационная армия обстреляла Нью-Йорк Донецкой области, в результате чего получила ранение девушка-подросток
Об этом сообщила Торецкая городская военно-гражданская администрация.
"Сегодня днем во время обстрела вражескими наемниками пгт Нью-Йорк пострадал еще один ребенок", - говорится в сообщении.
Известно, что девушка – 2008 года рождения. Она получила незначительные ранения.
В МВГА призвали жителей громады эвакуироваться, чтобы не рисковать жизнью детей.
"Родители! Ситуация в громаде крайне опасная! Позаботьтесь о безопасности своих детей. Враг не жалеет никого. Эвакуируйтесь!" - отметили в администрации.
- В ночь на 22 мая российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Харьковщине, в результате чего получил ранение 10-летний мальчик.
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