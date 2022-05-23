Оккупанты обстреляли Новояковловку на Запорожье: повреждены десятки домов и детсад

Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме.

"Враг продолжает цинично обстреливать населенные пункты Запорожской области. Так, накануне была обстреляна деревня Новояковловка. В результате вооруженной атаки значительные повреждения получили десятки частных домов местных жителей и дошкольное учебное заведение "Калинка"", - отметили в администрации.

По словам спикера ОВА Ивана Арефьева, россияне не прекращают обстреливать школы, детские сады, больницы в Запорожье.

Жители Новояковловки рассказали, что оккупанты открывают огонь регулярно, поэтому приходится долго находиться в подвалах.

21 мая на Запорожье россияне повредили газопровод и вызвали четыре пожара.

Ночью 22 мая российская ракета попала в гражданскую инфраструктуру в деревне на Вольнянщине Запорожской области, есть пострадавшие.

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