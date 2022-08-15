Оккупанты обстреляли Новгород-Северскую общину на Черниговщине, повреждена гражданская инфраструктура
Российские оккупанты накрыли огнем территорию Новгород-Северской общины на Черниговщине. Предварительно пострадавших нет
Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
По его данным, войска РФ в период между 8 и 10 утра дважды вели обстрелы территорий общины. С 8:00 было зафиксировано более 70 взрывов (вероятно от вражеской артиллерии) в окрестностях села Каменская Слобода. Сообщается о повреждении гражданских построек.
А затем после 9 утра россияне обстреливали территории у села Пушкари. Там задокументировано около 60 взрывов. Как передает Чаус, вероятно, это также была ствольная артиллерия.
Предварительно без жертв.
- Напомним, с утра 15 августа российские оккупационные войска накрыли огнем Салтовский район города Харьков. Сообщают о раненых
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