Оккупанты обстреляли Никопольский район: ранен мужчина, повреждены дома, гостиница, электросети
На Днепропетровщине в ночь на 29 октября россияне ранили мужчину, повредили дома, фабрику, электросети и газопровод
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .
Россияне всю ночь обстреливали Никопольскую, Марганецкую и Мировскую. Больше всего пострадал Никополь. Там ранило 39-летнего мужчину. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Всего в городе оккупанты повредили восемь многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельную фабрику, гостиницу, автобусную остановку, газопровод и электросети.
Также в результате российских обстрелов возникли пожары на автозаправке и в гаражном кооперативе. Огонь уже потушили.
В Марганецкой и Мировской громадах обошлось без пострадавших.
В остальных районах Днепропетровщины ночь прошла без обстрелов. По состоянию на 07:34 ситуация тоже спокойная.
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