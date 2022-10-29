Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .

Россияне всю ночь обстреливали Никопольскую, Марганецкую и Мировскую. Больше всего пострадал Никополь. Там ранило 39-летнего мужчину. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Всего в городе оккупанты повредили восемь многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельную фабрику, гостиницу, автобусную остановку, газопровод и электросети.

Также в результате российских обстрелов возникли пожары на автозаправке и в гаражном кооперативе. Огонь уже потушили.

В Марганецкой и Мировской громадах обошлось без пострадавших.

В остальных районах Днепропетровщины ночь прошла без обстрелов. По состоянию на 07:34 ситуация тоже спокойная.

В ночь на 28 октября россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из "градов", повредили около 10 домов и электросети.

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