Оккупанты обстреляли Никопольщину: пострадал мужчина, повреждены линии электропередачи
Днем 1 декабря оккупанты обстреляли Никопольщину. В результате обстрела пострадал мужчина, несколько многоэтажек и линии электропередач
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
Он отметил, что россияне ударили из тяжелой артиллерии по Никополю, в результате удара загорелась квартира в многоэтажке. Известно, что пострадал ее хозяин – 56-летний мужчина.
Резниченко также отметил, что в городе изуродовано несколько многоэтажек и линии электропередач, детали атаки уточняются.
- В ночь на 1 декабря россияне били по Днепропетровщине "градами" и тяжелой артиллерией. С вечера до утра были прилеты по Никопольщине.
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