Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

Он отметил, что россияне ударили из тяжелой артиллерии по Никополю, в результате удара загорелась квартира в многоэтажке. Известно, что пострадал ее хозяин – 56-летний мужчина.

Резниченко также отметил, что в городе изуродовано несколько многоэтажек и линии электропередач, детали атаки уточняются.

В ночь на 1 декабря россияне били по Днепропетровщине "градами" и тяжелой артиллерией. С вечера до утра были прилеты по Никопольщине.

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