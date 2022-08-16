Об этом информирует в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"После полудня российская армия снова обстреляла Никопольский район. Ударили по жилым кварталам Никополя. В город прилетело 20 реактивных снарядов из "градов" и 10 из ствольной артиллерии", - пишет Резниченко.

Сообщается, что четыре человека ранены, один из них госпитализирован.

Также повреждено несколько частных домов, "произошли возгорания, на месте работают чрезвычайники".

14 августа российские войска обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области.

15 августа под удар врага попали два района Днепропетровщины – Синельниковский и Никопольский, есть разрушения складов и повреждения предприятий.

Дмитрий Бычков, и.о. главы Никопольского районного совета, отметил , что многие люди еще не приняли для себя окончательное решение уехать из города, они перемещаются с чемоданами в соседние села или города, а затем снова возвращаются.

Ночью 16 августа российские оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы, ранены две женщины.

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