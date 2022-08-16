Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной и реактивной артиллерии: есть раненые
16 августа после полудня оккупанты обстреляли Никополь из ствольной и реактивной артиллерии. Четыре человека ранены
Об этом информирует в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"После полудня российская армия снова обстреляла Никопольский район. Ударили по жилым кварталам Никополя. В город прилетело 20 реактивных снарядов из "градов" и 10 из ствольной артиллерии", - пишет Резниченко.
Сообщается, что четыре человека ранены, один из них госпитализирован.
Также повреждено несколько частных домов, "произошли возгорания, на месте работают чрезвычайники".
- 14 августа российские войска обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области.
- 15 августа под удар врага попали два района Днепропетровщины – Синельниковский и Никопольский, есть разрушения складов и повреждения предприятий.
- Дмитрий Бычков, и.о. главы Никопольского районного совета, отметил , что многие люди еще не приняли для себя окончательное решение уехать из города, они перемещаются с чемоданами в соседние села или города, а затем снова возвращаются.
- Ночью 16 августа российские оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы, ранены две женщины.
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