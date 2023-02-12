Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии: погибла женщина
Российские оккупационные войска утром 12 февраля в очередной раз обстреляли Никополь Днепропетровской области: в результате удара погибла 53-летняя женщина, также получила осколочное ранение 87-летняя пенсионерка
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Также российский удар повредил в Никополе четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа. Более подробную информацию о последствиях обстрела областная администрация сейчас уточняет.
- 11 февраля захватчики 49 раз обстреляли Херсонскую область , оккупанты 11 раз били по Херсону: больше всего пострадал микрорайон "Остров".
- Вечером, 11 февраля, российские террористы обстреляли Харьков : ранен мужчина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.85Продажа 42.76
- Актуальное
- Важное