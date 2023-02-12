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Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии: погибла женщина

12 февраля, 2023 воскресенье
11:16
война с Россией

Российские оккупационные войска утром 12 февраля в очередной раз обстреляли Никополь Днепропетровской области: в результате удара погибла 53-летняя женщина, также получила осколочное ранение 87-летняя пенсионерка

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также российский удар повредил в Никополе четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа. Более подробную информацию о последствиях обстрела областная администрация сейчас уточняет.

Общество
Днепропетровщина
Никополь
Военные новости
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