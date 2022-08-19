Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии
Войска РФ ночью на 19 августа били из ствольной артиллерии по центру Никополя
Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в телеграм."Армия РФ обстреливает центр города Никополь из ствольной артиллерии. Находитесь в укрытиях или коридорах", – писал он в 03:13.
Угроза артобстрела в городе была объявлена в 03.00, отбой пришелся на 05.27.
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