English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии

Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии

19 августа, 2022 пятница
05:52
война с Россией Никополь

Войска РФ ночью на 19 августа били из ствольной артиллерии по центру Никополя

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в телеграм.

"Армия РФ обстреливает центр города Никополь из ствольной артиллерии. Находитесь в укрытиях или коридорах", – писал он в 03:13.

Угроза артобстрела в городе была объявлена в 03.00, отбой пришелся на 05.27.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Днепропетровщина
Никополь
Читайте также:
HIMARS
18 августа, 2022 четверг
Противник покидает населенные пункты Херсонщины, - военнослужащий ВСУ Ганул
18 августа, 2022 четверг
Россияне бросят в бой свой последний стратегический резерв – 3-й армейский корпус, - полковник ВСУ Селезнев
Микола Княжицький
Автор
17 августа, 2022 среда
О чем молчал Зеленский
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.31
    Покупка 39.31
    Продажа 40.14
  • EUR
    Покупка 39.74
    Продажа 40.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
19 августа
07:25
Обновлено
Россияне снова ударили ракетами по Могилянке Николаева
07:24
В результате обстрела захватчиков в Краматорске повреждены учебные заведения
07:12
Путин будет очно участвовать в саммите G-20 на Бали, - президент Индонезии
06:53
Аналитики ISW: РФ, вероятно, активизирует усилия по принудительной мобилизации украинцев на Запорожье
06:31
Оккупанты обстреляли три района Харькова: попали в здание и объект инфраструктуры, есть пострадавший
06:22
ISW сказал, что могло повлечь за собой взрывы в оккупированном Крыму 18 августа
06:19
США направили в НАТО протоколы о ратификации вступления в альянс Швеции и Финляндии
06:10
Лига конференций
Лига конференций: результаты всех матчей четверга
05:10
Лига Европы
Лига Европы: результаты всех матчей четверга
04:26
ВСУ за сутки уничтожили 4 пусковые установки и 1 радиолокационную станцию до С-300 россиян
03:47
ОК "Юг": Угроза ракетных ударов и обстрелов остается на высоком уровне
03:34
Российская авиация совершила 7 атак на Юге Украины
03:26
Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в Донецкой области, однако понесли потери, - Генштаб ВСУ
На Юге ВСУ дважды в сутки провели наступательные действия по деоккупации новых населенных пунктов
02:43
ВСУ уничтожили базу россиян в Новой Каховке
01:51
Анонс
Усик – Джошуа 2: когда начало поединка, где бесплатно смотреть бой и на что будут собирать средства
01:29
Остановка Запорожской АЭС может привести к выбросу радиации по "фукусимскому сценарию", - Госинспекция ядерного регулирования
01:06
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 августа
00:38
Около 100 прилетов в день: РФ обстреляла Сумщину из ствольной артиллерии и минометов, повредив школу, дом и гражданскую инфраструктуру
00:23
Spotify
Spotify ко Дню Независимости создал плейлист UNITED24: Music For Ukraine и выложил видеопризыв Зеленского распространять украинскую музыку
00:16
"Днепр-1" проиграл киприотскому АЭК в Лиге Европы
2022, четверг
18 августа
23:54
Россия перебросила в Калининградскую область 3 истребителя с гиперзвуковыми ракетами
23:49
Зеленский: согласовали с Гутеррешем необходимость срочно отправить миссию ООН в Еленовку, где РФ совершила теракт против украинцев
23:25
В Крыму прогремели взрывы возле Севастополя и аэродрома "Бельбек", оккупанты заявили о сбитии дрона силами ПВО
23:25
"Устроили россиянам феерический вечер": депутат облсовета Херсонщины сообщил о взрывах в Новой Каховке
23:09
Йенс Столтенберг
Генсек НАТО обсудил продолжение военной помощи Украине с премьером Нидерландов
22:57
Обновлено
"Оккупанты объявили неожиданный "исходящий": разведка предупредила о провокациях РФ на ЗАЭС
22:39
Белый дом
США не возражают против ударов Украины американским оружием по объектам РФ в оккупированном Крыму, - Politico
22:36
Зеленский поблагодарил Гутерреша и Эрдогана за "зерновую инициативу" и отметил проблему продажи похищенного Россией в Украине продовольствия
21:59
Возле Керчи прогремели взрывы, оккупационные "власти" Крыма заявили о работе ПВО
21:54
Гутерреш после встречи во Львове: миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна ехать из Киева, со станции необходимо вывести военных и вооружение
21:53
Еврокомиссия выделит $21 млн для расчистки завалов и восстановления инфраструктуры в Украине
21:38
Ядерный шантаж России должен стать последним аргументом для признания РФ государством-террористом, – Зеленский после встречи с Гутеррешем и Эрдоганом
21:25
Эрдоган после встречи с Зеленским: "Уверен, что эта война окончится за столом переговоров"
21:06
Эксклюзив
Россияне отказались от своего коварного плана, – военный эксперт Киричевский
21:04
Обновлено
Зеленский после встречи с Эрдоганом и Гутеррешем: переговоры с РФ возможны только, если российские войска уйдут из Украины
Зеленский после встречи с Эрдоганом и Гутеррешем: переговоры с РФ возможны только, если российские войска уйдут из Украины
20:53
Инфографика
Цены на горючее сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:46
В Белгородской области детонирует склад с боеприпасами, продолжается эвакуация
20:22
Оккупанты пытались наступать, но получили отпор на направлениях Бахмута, Николаевки - Выемки и Тарамчука - Водяного, - Генштаб ВСУ
20:03
Эксклюзив
Нахожусь за пределами Украины против своей воли и буду добиваться справедливости, - Корбан
19:47
СБУ разоблачила руководителей анонимных "минеров", терроризировавших Украину массовой рассылкой
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV