Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в телеграм.

"Армия РФ обстреливает центр города Никополь из ствольной артиллерии. Находитесь в укрытиях или коридорах", – писал он в 03:13.

Угроза артобстрела в городе была объявлена в 03.00, отбой пришелся на 05.27.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb