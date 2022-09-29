Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Беспокойной показалась ночь и на Никопольщине. Россияне обстреляли район из "градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждена промышленная инфраструктура. В Красногригорьевской общине изуродованы 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили", - подчеркнул он.

Люди в результате российских обстрелов не пострадали.

В ночь на 29 сентября россияне ударили ракетами по Днепру, убили 3 человека, ранили 5, в том числе детей. Они также повредили дома, рынок, автобусы и электролинии.

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