Об этом сообщил в телеграмме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .

Никопольский район российские оккупанты накрыли реактивной системой залпового огня "град".

"В Никополе нанесли удар по жилым кварталам. Ранены два человека - мужчина и женщина. Они госпитализированы. Медики оценивают свое состояние как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также повреждены 20 многоэтажек, 11 частных домов. В частности, один дом полностью разрушен.

Российские снаряды попали в детский сад, два лицея, центр технического творчества и спортивный клуб. В городе изуродовано несколько газопроводов, автовок и линии электропередач.



"Без света более 2000 семей. Аварийные бригады уже работают", - добавил Резниченко.

Вечером 5 сентября кафиры попали в нефтебазу в Криворожском районе: уничтожен большой запас топлива, продолжается пожар.

В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.

Вечером 5 сентября кафиры обстреляли Криворожский район.

Около восьми часов утра, 6 сентября, рашисты запустили ракеты по Кривому Рогу Днепропетровской области.

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