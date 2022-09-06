Оккупанты обстреляли Никополь из "Градов": есть раненые, повреждены дома, учебные заведения, линии электропередач
В ночь на 6 сентября рашисты били по Никопольщине. В результате обстрелов два человека ранены, также повреждены линии электропередач, дома и учебные заведения
Об этом сообщил в телеграмме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .
Никопольский район российские оккупанты накрыли реактивной системой залпового огня "град".
"В Никополе нанесли удар по жилым кварталам. Ранены два человека - мужчина и женщина. Они госпитализированы. Медики оценивают свое состояние как средней тяжести", - говорится в сообщении.
Также повреждены 20 многоэтажек, 11 частных домов. В частности, один дом полностью разрушен.
Российские снаряды попали в детский сад, два лицея, центр технического творчества и спортивный клуб. В городе изуродовано несколько газопроводов, автовок и линии электропередач.
"Без света более 2000 семей. Аварийные бригады уже работают", - добавил Резниченко.
- Вечером 5 сентября кафиры попали в нефтебазу в Криворожском районе: уничтожен большой запас топлива, продолжается пожар.
- В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.
- Вечером 5 сентября кафиры обстреляли Криворожский район.
- Около восьми часов утра, 6 сентября, рашисты запустили ракеты по Кривому Рогу Днепропетровской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 39.25Продажа 40.28
- Актуальное
- Важное