Оккупанты обстреляли Николаевскую область из РСЗО: погибли пять человек

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

оккупанты нанесли 28 ударов, повреждены больницу и жилые дома. Также был артобстрел в Витовском районе, предварительно погибли 5 гражданских, добавил Тимошенко.

За минувшие сутки, 12 июля, в Николаевской области россияне убили женщину, обстреляли дома, больницу и поля.

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