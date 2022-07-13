Оккупанты обстреляли Николаевскую область из РСЗО: погибли пять человек
Россияне нанесли 28 ударов, повреждена больница и жилые дома
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
оккупанты нанесли 28 ударов, повреждены больницу и жилые дома. Также был артобстрел в Витовском районе, предварительно погибли 5 гражданских, добавил Тимошенко.
- За минувшие сутки, 12 июля, в Николаевской области россияне убили женщину, обстреляли дома, больницу и поля.
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