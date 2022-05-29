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Оккупанты обстреляли Николаевщину: за сутки получили ранения 32 человека

29 мая, 2022 воскресенье
11:49
война с Россией

Оккупанты 28-29 мая обстреляли Николаевщину и жилой квартал Николаева, в результате чего ранены 32 гражданских

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграме .

"Утром под обстрел снова попал один из жилых районов города Николаева. Детали по пострадавшим и повреждениям уточняются. Всего же за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 32 гражданина", - отметила она.

В числе пострадавших детей нет. Раненых госпитализировали и оказывают им помощь.

"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 258 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 58 людям была оказана амбулаторная помощь", - подчеркнула Анна Замазеева.

  • 25 мая оккупанты обстреляли Николаевщину, убив человека, ранив 14 и повредив дома и социальные объекты.
  • 28 мая в результате обстрела жилых кварталов Николаева погиб один человек, по меньшей мере шесть человек получили ранения.

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