Оккупанты обстреляли Николаевщину: за сутки получили ранения 32 человека
Оккупанты 28-29 мая обстреляли Николаевщину и жилой квартал Николаева, в результате чего ранены 32 гражданских
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграме .
"Утром под обстрел снова попал один из жилых районов города Николаева. Детали по пострадавшим и повреждениям уточняются. Всего же за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 32 гражданина", - отметила она.
В числе пострадавших детей нет. Раненых госпитализировали и оказывают им помощь.
"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 258 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 58 людям была оказана амбулаторная помощь", - подчеркнула Анна Замазеева.
- 25 мая оккупанты обстреляли Николаевщину, убив человека, ранив 14 и повредив дома и социальные объекты.
- 28 мая в результате обстрела жилых кварталов Николаева погиб один человек, по меньшей мере шесть человек получили ранения.
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