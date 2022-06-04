Оккупанты обстреляли Николаевщину: за сутки 9 человек получили ранения
В результате российского обстрела Николаевщины 3 июня были ранены 9 человек и горела хвойная подстилка в лесу
Об этом сообщила заместитель председателя Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .
Россияне открыли огонь по Баштанскому району, Николаеву, Березнеговатской общине. На территории Балабановского леса хвойная подстилка.
"В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек. Детей среди пострадавших нет", - подчеркнула Анна Замазеева.
Раненых госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 252 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 73 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила заместитель председателя Николаевского облсовета.
- 3 июня в Николаевской области россияне обстреляли дома, предприятия и админздания и ранили 23 человека
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