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Оккупанты обстреляли Николаевщину: уничтожены дома и ранены 9 гражданских

22 мая, 2022 воскресенье
13:43
война с Россией

Россияне 21 мая обстреляли Николаев, Березнеговатскую и Широковскую громады области, уничтожив дома и ранив 9 человек

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграме .

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Сейчас больше всего достается Березнеговатской и Широковской громадам и городу Николаеву. В очередной раз уничтожены жилые дома. За минувшие сутки на Николаевщине ранены 9 человек", - отметила она.

Среди раненых детей нет. Пострадавших госпитализировали и оказывают им медицинскую помощь.

"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находится 151 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину", - отметила Анна Замазеева.

  • 21 мая в пгт Первомайское в Николаевской области в результате попадания российских боеприпасов и их обломков загорелись дома.

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Николаев
россияне
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