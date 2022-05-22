Оккупанты обстреляли Николаевщину: уничтожены дома и ранены 9 гражданских
Россияне 21 мая обстреляли Николаев, Березнеговатскую и Широковскую громады области, уничтожив дома и ранив 9 человек
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграме .
"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Сейчас больше всего достается Березнеговатской и Широковской громадам и городу Николаеву. В очередной раз уничтожены жилые дома. За минувшие сутки на Николаевщине ранены 9 человек", - отметила она.
Среди раненых детей нет. Пострадавших госпитализировали и оказывают им медицинскую помощь.
"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находится 151 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину", - отметила Анна Замазеева.
- 21 мая в пгт Первомайское в Николаевской области в результате попадания российских боеприпасов и их обломков загорелись дома.
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