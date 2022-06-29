Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме .

Около 5:30 29 июня кафиры открыли огонь по Широковской общине Баштанского района. Попадали преимущественно в дороги населенных пунктов. Продолжаются обстрелы деревень на линии фронта в Березнеговатской общине. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.

"Николаевский район: в течение последних суток в результате обстрелов Шевченковской и Галицыновской общин возникло возгорание полей с урожаем. Вчера, 28 июня, во второй половине дня в результате обстрела поселка Святониколаевка Мишково-Погореловской общины возник пожар жилого дома. Пострадавших нет. Пострадавших нет.

Вечером 28 июня в результате российских обстрелов в селе Мишково-Погорелово загорелись зерновой склад и жилой дом.

Утром 29 июня оккупанты обстреляли Очаков. По предварительной информации, никто не пострадал. Также утром 29 июня в результате российских обстрелов Шевченко загорелся пустой зерновой склад.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Утром 29 июня войска РФ попали в многоэтажку в Николаеве. В результате три человека погибли .

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