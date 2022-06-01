Об этом сообщила Николаевская ОВА в фейсбуке.

Утром 31 мая оккупанты обстреливали Николаев кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и ствольной дальнобойной артиллерии "Пион". В результате этого никто не пострадал.

В Баштанском районе днем и ночью 31 мая россияне открыли огонь по Широковской общине. От обстрела сгорели гараж и комбайн. Гали преимущественно за пределами населенных пунктов.

"Идут обстрелы в Березнеговатской общине. Один человек погиб. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметили в ОВА.

Утром 31 мая россияне обстреляли Первомайское и Белозерку, где частично разрушили колбасный цех. Под огнем очутилась Шевченковская община.

"В частности, один из поселков был обстрелян из ствольной артиллерии больших калибров. Один снаряд разорвался во дворе многоэтажки. Полностью уничтожено хозяйственное сооружение, повреждены гаражи, перебиты сети электроснабжения, во многих домах выбиты стекла в несколько снарядов. с оккупированных территорий Херсонской области", – отметили в администрации.

С 4:50 1 июня россияне открывали огонь по Очакову, разрушив и повредив дома и ранив человека. В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Глава облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева сообщила в телеграмме о 22 пострадавших от российского обстрела Николаевщины в сутки.

"В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 22 человека. К счастью, детей среди пострадавших нет", - отметила она.

Пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.

В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 256 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Еще 26 пострадавших получили помощь амбулаторно.

31 мая писали, что Россия продолжает интенсивно обстреливать Николаев и область, за сутки 30 мая в Николаевской области ранены 14 человек.

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