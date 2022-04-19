Оккупанты обстреляли Николаевщину из "Ураганов", "Градов" и "Смерчей"

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам Анна Замазеева .



"Оккупанты снова обстреливали из Ураганов, Градов и Смерчей города Николаевщины. Вчера ударили по Очакову запрещенными кассетными снарядами. Со вчерашнего вечера и ночью, хаотически обстреливали большинство районов Николаева", - рассказала она.



В результате российских обстрелов разрушена гражданская инфраструктура Николаева, в том числе жилые дома.



"Как всегда пострадали детские сады и школы - это же для тупых орков самые "страшные" объекты, потому что они несут знания и воспитывают украинцев настоящими людьми. Подсчитываем все повреждения", - подчеркнула Анна Замазеева.

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