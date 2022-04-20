Оккупанты обстреляли Николаевщину из "Смерчей": поражен местный яхт-клуб, стоматологическая поликлиника, другие объекты инфраструктуры
В Николаевской области российские оккупанты из "Смерчей" поразили местный яхт-клуб, стоматологическую поликлинику, а также другие объекты инфраструктуры
Оперативную информацию ОК "Юг" распространил в Facebok.
"На Юге Украины ситуация стабильно напряженная и тревожная. На Николаевщине в течение ночи продолжались обстрелы системами залпового огня "Смерч". Поражены местный яхт-клуб, стоматологическая поликлиника, другие объекты инфраструктуры. Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасательными службами. Жертв среди местного населения ", – говорится в сообщении.
В Херсонской области враг продолжает запугивание местного населения артиллерийскими обстрелами им оккупированных населенных пунктов и агитирует за проведение референдума по созданию псевдореспублики.
"Враг отчаянно пытается атаковать наши позиции, но получает отпор и остается на своем рубеже обороны. В обоих регионах враг пытался предварительно провести воздушную разведку с помощью БПЛА. Точно и четко нашими подразделениями были уничтожены 2 воздушных разведчика типа "Элерон", - отметили в ВСУ .
За ночь украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями было нанесено 11 поражений вражеских позиций. Утраты еще уточняются.
Корабельная группировка противника в Черном море держит блокаду портов и судоходства. Продолжает угрожать ракетными ударами и на бортах подразделения для осуществления десантирования.
В Одесской области контрдиверсионные мероприятия имеют успех, разоблачаются коллаборанты, нейтрализуются так называемые "спящие группы" агентов.
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