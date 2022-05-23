Оккупанты обстреляли Николаевщину: 11 человек получили ранения
Оккупанты 22 мая обстреляли Николаев и область, в результате чего 11 человек госпитализировали с ранениями
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграмме .
"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Снова досталось городу Николаеву. За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 11 человек", - подчеркнула она.
В числе пострадавших детей нет. Раненых госпитализировали и оказывают им медицинскую помощь.
"В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 161 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на Николаевщину", - отметила председатель облсовета.
- 21 мая кафиры обстреляли Николаев, Березнеговатскую и Широковскую общины области, уничтожив дома и ранив 9 человек.
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