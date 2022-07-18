Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ситуация уже стандартна на сегодняшнее утро для Николаева. Враг обстрелял город в 3 часа ночи. Более 10 ударов было нанесено по городу. Пока рано комментировать ситуацию. Могу лишь отметить, что повреждены объекты частной собственности. Разбиты автосалон и салон сельскохозяйственной техники", - рассказал Плетенчук.

Пресс-офицер добавил, что враг обстрелял окрестности города Николаев.

"В очередной раз враг обстрелял окрестности города. Оккупанты снова используют ракеты С-300 для обстрелов Николаева. То есть ничего нового, но ночь в Николаеве прошла очень громко", - добавил он.

В ночь на 18 июля в Николаеве прогремела серия взрывов

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