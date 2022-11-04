Оккупанты обстреляли Николаев: повреждено админздание, автомобили и складские помещения
За сутки российские захватчики обстреляли Николаев. В результате повреждены админздание, рядом припаркованные автомобили и разрушены складские помещения
Об этом информирует городской голова Николаева Александр Сенкевич .
"Ночью 3 ноября Николаев подвергся обстрелам. Около 23:30 российские террористы ударили по одному из районов города ракетами типа С-300", - пишет Сенкевич.
Сообщается, что разрушено складское помещение, еще на одном возник пожар, ликвидированный спасателями.
Кроме того, в результате обстрелов рашистов повреждено административное здание и припаркованные рядом авто.
Известно, что жертв нет.
Также глава ОВА Виталий Ким добавляет, что вчера после 13:00 враг обстрелял населенный пункт Первомайской общины - повреждены два дома.
3 ноября около 14:30 и сегодня в 00:30 и 04:45 били по населенным пунктам Широковской общины. Попали в уже разрушенные постройки и открытые территории.
Рашисты продолжают обстреливать и территорию Березнеговатской общины. В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
О пострадавших информация не поступала.
- В четверг 3 ноября оккупанты нанесли удар по энергетической и водной инфраструктуре Николаевщины.
- 3 ноября Россия обстреляла ракетами арендованный китайской корпорацией терминал в Николаевском морском порту, из-за чего МИД призвал Пекин усилить давление на Москву.
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