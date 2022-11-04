Об этом информирует городской голова Николаева Александр Сенкевич .

"Ночью 3 ноября Николаев подвергся обстрелам. Около 23:30 российские террористы ударили по одному из районов города ракетами типа С-300", - пишет Сенкевич.

Сообщается, что разрушено складское помещение, еще на одном возник пожар, ликвидированный спасателями.

Кроме того, в результате обстрелов рашистов повреждено административное здание и припаркованные рядом авто.

Известно, что жертв нет.



Также глава ОВА Виталий Ким добавляет, что вчера после 13:00 враг обстрелял населенный пункт Первомайской общины - повреждены два дома.

3 ноября около 14:30 и сегодня в 00:30 и 04:45 били по населенным пунктам Широковской общины. Попали в уже разрушенные постройки и открытые территории.

Рашисты продолжают обстреливать и территорию Березнеговатской общины. В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

О пострадавших информация не поступала.

В четверг 3 ноября оккупанты нанесли удар по энергетической и водной инфраструктуре Николаевщины.

3 ноября Россия обстреляла ракетами арендованный китайской корпорацией терминал в Николаевском морском порту, из-за чего МИД призвал Пекин усилить давление на Москву.

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