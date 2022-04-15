Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли пять человек, ранены, - глава ОВА
Российские оккупанты 15 апреля открыли огонь по Николаеву кассетными снарядами
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В пятницу, 15 апреля, оккупанты применили запрещенные международными договорами кассетные боезапасы в Николаеве. В результате обстрела погибли 5 человек, 15 получили ранения. Один из погибших поднял не разорванный снаряд.
"Еще раз повторяю. Не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", – подчеркнул Ким.
- Ранее сообщалось, что военные РФ пытались захватить наблюдательный пост в Николаевской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.83
Покупка 29.83Продажа 31.12
-
EUR
Покупка 32.31Продажа 33.84
- Актуальное
- Важное