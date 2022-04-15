Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли пять человек, ранены, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



В пятницу, 15 апреля, оккупанты применили запрещенные международными договорами кассетные боезапасы в Николаеве. В результате обстрела погибли 5 человек, 15 получили ранения. Один из погибших поднял не разорванный снаряд.



"Еще раз повторяю. Не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", – подчеркнул Ким.

Ранее сообщалось, что военные РФ пытались захватить наблюдательный пост в Николаевской области.