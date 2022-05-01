Оккупанты обстреляли Николаев кассетными боеприпасами из "ураганов"

Об этом в фейсбуке сообщило ОК "Юг".



"Сегодня ночью российские оккупационные войска в очередной раз произвели обстрел окрестностей города Николаева. Во дворах мирных жители в который раз разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО "Ураган". Повреждены частные дома и подворья. Враг продолжает терроризировать мирных жителей Николаевщины в темное время суток, расстреливая спящие населенные пункты запрещенными кассетными боеприпасами", - говорится в заявлении.



Информация о пострадавших в результате российских обстрелов не поступала. Украинцев просят не приближаться к подозрительным и незнакомым предметам, а также не трогать их. Вместо этого необходимо уведомить компетентные органы.

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