Оккупанты обстреляли Николаев кассетными боеприпасами из "ураганов"
В ночь на 1 мая россияне обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами, повреждены частные дома и подворья
Об этом в фейсбуке сообщило ОК "Юг".
"Сегодня ночью российские оккупационные войска в очередной раз произвели обстрел окрестностей города Николаева. Во дворах мирных жители в который раз разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО "Ураган". Повреждены частные дома и подворья. Враг продолжает терроризировать мирных жителей Николаевщины в темное время суток, расстреливая спящие населенные пункты запрещенными кассетными боеприпасами", - говорится в заявлении.
Информация о пострадавших в результате российских обстрелов не поступала. Украинцев просят не приближаться к подозрительным и незнакомым предметам, а также не трогать их. Вместо этого необходимо уведомить компетентные органы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное