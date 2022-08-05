Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что пор состоянию в настоящее время по меньшей мере 22 мирных жителя ранены.

"Среди раненых 14-летний парень, который в момент атаки российских террористов находился у входа в церковь. По предварительной информации, ранение получено в результате разрыва кассетных боеприпасов", - написала Замазеева.

Подросток в тяжелом состоянии. Его доставили в реанимацию с тяжелыми множественными повреждениями, минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости.

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким ранее информировал, что известно о 10 пострадавших в результате вражеских обстрелов. Есть и погибшие.

"Уже более 10 раненых, только в одном месте после обстрела днем, есть погибшие. Бригады еще работают", - написал Ким.

В телеграме глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила о "прилетах" в городе.

"Сегодня после обеда оккупанты, со стороны Херсона, снова обстреляли Балабановку и Корабельный район Николаева", - говорится в сообщении.

"Площадь поражения очень велика. Пострадали частные дома, многоэтажки. Есть пожары, значительные разрушения и жертвы. На местах работают спасательные службы", - добавил городской голова Александр Сенкевич .

Ночью и утром 5 августа россияне стреляли кассетными боеприпасами и ствольной дальнобойной артиллерией Пион по Корабельному району Николаева. В результате поврежден частный дом, произошел пожар на открытой территории.

В Николаеве продленный комендантский час продлится с 23:00 5 августа до 5:00 8 августа.

4 августа Виталий Ким рассказал, что в Николаевской области люди за вознаграждение помогли задержать четырех корректировщиков российских обстрелов, и анонсировал закрытие Николаева для "охоты" на таких злоумышленников.

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