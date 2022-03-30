Оккупанты обстреляли Нежин, один человек погиб, - мэр

Об этом сообщил мэр Нежина Александр Кодола в "Фейсбуке".



"После вчерашних обстрелов города пострадали 6 мирных граждан, из них 1 ребенок, один человек к сожалению умер. Повреждены 10 частных домов, 3 разрушены, также есть повреждения автомобилей и гаражей", - написал он.



По словам мэра города, ситуация в городе контролируется.



Комендантский час в Нежине действия с 20:00 29 марта до 5:00 31 марта, напомнил Кодола.



Коммунальные службы работают в штатном режиме. При этом за пределами Нежина повреждены электросети, из-за чего две улицы остаются без света.



"Городская больница работает в усиленном режиме. В роддоме родились одна девочка и один мальчик", – написал глава города.

Напомним, 10 марта оккупанты обстреляли город Нежин, что на Черниговщине, из РСЗО "Ураган", два человека погибли.