Оккупанты обстреляли Нежин, один человек погиб, - мэр
29 марта оккупанты обстреляли Нежин, в результате чего погружен человек, еще 6 мирных жителей ранили, в том числе – ребенка
Об этом сообщил мэр Нежина Александр Кодола в "Фейсбуке".
"После вчерашних обстрелов города пострадали 6 мирных граждан, из них 1 ребенок, один человек к сожалению умер. Повреждены 10 частных домов, 3 разрушены, также есть повреждения автомобилей и гаражей", - написал он.
По словам мэра города, ситуация в городе контролируется.
Комендантский час в Нежине действия с 20:00 29 марта до 5:00 31 марта, напомнил Кодола.
Коммунальные службы работают в штатном режиме. При этом за пределами Нежина повреждены электросети, из-за чего две улицы остаются без света.
"Городская больница работает в усиленном режиме. В роддоме родились одна девочка и один мальчик", – написал глава города.
Напомним, 10 марта оккупанты обстреляли город Нежин, что на Черниговщине, из РСЗО "Ураган", два человека погибли.
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