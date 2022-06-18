Оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Напомним, 24 апреля российские военные нанесли 9 ракетных ударов по Кременчугу в Полтавской области - попали в ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод, погиб человек.

12 мая россияне нанесли по Полтавщине около 12 ракетных ударов, 4 из них – по неработающему Кременчугскому НПЗ

"Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности - позже", - написал он.