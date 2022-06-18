В Сирии выросла угроза прямого конфликта американских и российских военных, - WSJ
Оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
Российские военные обстреляли Кременчуг. Попали в объекты инфраструктуры, в том числе в нефтеперерабатывающий завод
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин."Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности - позже", - написал он.
- Напомним, 24 апреля российские военные нанесли 9 ракетных ударов по Кременчугу в Полтавской области - попали в ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод, погиб человек.
- 12 мая россияне нанесли по Полтавщине около 12 ракетных ударов, 4 из них – по неработающему Кременчугскому НПЗ
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