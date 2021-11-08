Оккупанты обстреляли населенный пункт Светличное: повреждены здание и техника водоканала
Оккупанты обстреляли населенный пункт Светличное из запрещенного Минскими соглашениями артиллерийского оружия
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Оккупанты применили артиллерию калибра 122 мм, запрещенную Минскими соглашениями.
Обстрелы повредили здание и технику водоканала, разрушили помещение и уничтожили оборудование химико-бактериологической лаборатории в Светличном.
В общей сложности зафиксировано 6 попаданий снарядов калибра 122 мм.
СЦКК призывает ОБСЕ отреагировать на нарушение режима прекращения огня и провести мониторинг в этом районе.
По словам украинской делегации, россияне повредили объект критической инфраструктуры, обеспечивающей водоснабжение для мирных жителей с обеих сторон линии разграничения.
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