Оккупанты обстреляли населенный пункт Светличное: повреждены здание и техника водоканала

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.



Оккупанты применили артиллерию калибра 122 мм, запрещенную Минскими соглашениями.



Обстрелы повредили здание и технику водоканала, разрушили помещение и уничтожили оборудование химико-бактериологической лаборатории в Светличном.



В общей сложности зафиксировано 6 попаданий снарядов калибра 122 мм.



СЦКК призывает ОБСЕ отреагировать на нарушение режима прекращения огня и провести мониторинг в этом районе.



По словам украинской делегации, россияне повредили объект критической инфраструктуры, обеспечивающей водоснабжение для мирных жителей с обеих сторон линии разграничения.

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