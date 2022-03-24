Оккупанты обстреляли многоэтажку в Вышгороде
Российские войска обстреляли окрестности Вышгорода. Повредили многоэтажку
Об этом сообщает полиция Киевской области, – информирует Еспресо.TV.
Полицейские зафиксировали последствия обстрелов на окраине райцентра.
"Оккупанты из тяжелой артиллерии совершили обстрелы в направлении жилого массива на околице Вышгорода. В результате обстрела была повреждена многоэтажка", - сообщили в полиции.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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