Об этом сообщает полиция Киевской области, – информирует Еспресо.TV.

Полицейские зафиксировали последствия обстрелов на окраине райцентра.

"Оккупанты из тяжелой артиллерии совершили обстрелы в направлении жилого массива на околице Вышгорода. В результате обстрела была повреждена многоэтажка", - сообщили в полиции.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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