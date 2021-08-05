Оккупанты обстреляли многоэтажку в Донецкой области, ранен мирный житель

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook.



"Прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и ранен человек - местный житель 1965 года", - написал он.



На месте прибыли правоохранители, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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