Оккупанты обстреляли Мерефу в Харьковской области: погиб 21 человек, 25 ранены
Вражеский обстрел города Мерефы на Харьковщине разрушил общеобразовательную школу и городской дом культуры, 21 человек погиб и еще 25 ранены
Об этом сообщил ОФС генерального прокурора в Telegramm.
"По данным следствия, 17 марта 2022 года около 3:30 утра военнослужащие РФ совершили артиллерийский обстрел г. Мерефы Харьковского района. В результате разрушены общеобразовательная школа и городской дом культуры. Погиб 21 человек", – говорится в сообщении.
Десять из 25 раненых находятся в тяжелом состоянии, добавили в Офисе генпрокурора. Расчистки завалов продолжаются.
Напомним, В Мерефе в Харьковской области российские ракеты попали в школу.
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