Оккупанты обстреляли Мерефу в Харьковской области: погиб 21 человек, 25 ранены

Об этом сообщил ОФС генерального прокурора в Telegramm.



"По данным следствия, 17 марта 2022 года около 3:30 утра военнослужащие РФ совершили артиллерийский обстрел г. Мерефы Харьковского района. В результате разрушены общеобразовательная школа и городской дом культуры. Погиб 21 человек", – говорится в сообщении.



Десять из 25 раненых находятся в тяжелом состоянии, добавили в Офисе генпрокурора. Расчистки завалов продолжаются.







Напомним, В Мерефе в Харьковской области российские ракеты попали в школу.