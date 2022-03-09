Оккупанты обстреляли людей во время эвакуации из Демидова

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.



"Сегодня во время эвакуации людей из оккупированного Демидова героически погиб полицейский Киевщины старший сержант Алексей Пономаренко. Ради спасения людей Алексей заплатил самой дорогой – своей жизнью. Гордимся мужеством и самопожертвованием полицейского", – говорится в сообщении.

Напомним, Верещук объявила об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя, Волновахи, Энергодара, Изюма, Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля.

Ранее глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что переговорные группы согласовали продолжение действия гуманитарного коридора 9 марта из Сум в Полтаву.

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