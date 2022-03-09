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Война с Россией: хроника
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Оккупанты обстреляли людей во время эвакуации из Демидова

9 мартa, 2022 среда
14:08
война с Россией

Во время эвакуации из Демидова российские военные открыли огонь по гражданским. В результате обстрела погиб полицейский Киевской области

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

"Сегодня во время эвакуации людей из оккупированного Демидова героически погиб полицейский Киевщины старший сержант Алексей Пономаренко. Ради спасения людей Алексей заплатил самой дорогой – своей жизнью. Гордимся мужеством и самопожертвованием полицейского", – говорится в сообщении.

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