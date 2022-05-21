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Оккупанты обстреляли Луганщину: шесть гражданских погибли, четверо получили ранения

21 мая, 2022 суббота
08:42
война с Россией

В Луганской области 20 мая россияне обстреляли около 50 домов, предприятие "Азот" и школу, в результате чего 6 человек погибли, 4 пострадали

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Еще утром 20 мая россияне обстреляли школу, в подвале которой с начала войны скрывались жители новых районов Северодонецка. Как следствие, два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и ранены - члены одной семьи. Вечером близ своего дома в Северодонецке" мужчина и женщина. Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Привилле. А еще у нас раненого в ногу волонтера, который работал в гуманитарном штабе в Северодонецке", - подчеркнул он.

В течение 20 мая россияне разрушили около 50 домов. Села Горной и Попаснянской общин регулярно страдают от авиаударов. В Лисичанске за сутки повредили 23 дома, в Привилле – 16, в Северодонецке – пять.

Кроме того, кафиры обстреляли школу и предприятие "Азот", в результате чего загорелась градирня. Пожар был потушен, и он не распространился на производственные цеха попяд. В Лисичанске произошло возгорание бункера с углем на шахте. Сейчас в окрестностях Северодонецка продолжаются бои.

"В общей сложности на фронте отбито одиннадцать атак врага, уничтожено восемь танков, три артиллерийских системы, десять единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения ПВО сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно- беспилотный авиационный комплекс ZALA", - заметил Сергей Гайдай.

  • В Луганской области в результате российских обстрелов разрушены более 11 тыс. домов.

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Новости
Луганщина
погибшие
россияне
авиаудары
обстрелы
артиллерия
Сергей Гайдай
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