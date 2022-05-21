Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Еще утром 20 мая россияне обстреляли школу, в подвале которой с начала войны скрывались жители новых районов Северодонецка. Как следствие, два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и ранены - члены одной семьи. Вечером близ своего дома в Северодонецке" мужчина и женщина. Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Привилле. А еще у нас раненого в ногу волонтера, который работал в гуманитарном штабе в Северодонецке", - подчеркнул он.

В течение 20 мая россияне разрушили около 50 домов. Села Горной и Попаснянской общин регулярно страдают от авиаударов. В Лисичанске за сутки повредили 23 дома, в Привилле – 16, в Северодонецке – пять.

Кроме того, кафиры обстреляли школу и предприятие "Азот", в результате чего загорелась градирня. Пожар был потушен, и он не распространился на производственные цеха попяд. В Лисичанске произошло возгорание бункера с углем на шахте. Сейчас в окрестностях Северодонецка продолжаются бои.

"В общей сложности на фронте отбито одиннадцать атак врага, уничтожено восемь танков, три артиллерийских системы, десять единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения ПВО сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно- беспилотный авиационный комплекс ZALA", - заметил Сергей Гайдай.

В Луганской области в результате российских обстрелов разрушены более 11 тыс. домов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb