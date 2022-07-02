оккупанты обстреляли Луганщину: ранен мужчина, повреждены дома
В Луганской области 1 июля россияне обстреляли Лисичанск, что повлекло пожары в домах и ТЦ. В Черновцы доставили раненого горожанина
Об этом сообщил Сергей Гайдай в телеграмме .
В течение 1 июля оккупанты из всего имеющегося вооружения били по Привиллю, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке.
Сергей Гайдай отметил, что в результате российских обстрелов частные дома в селах выгорают один за другим. Из-за высокой плотности обстрелов едва успевают приютить пострадавших. Пожары загораются одновременно в нескольких местах.
"Едва успеваем ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. Как вот в многоквартирном доме, где пламя распространилось по нескольким квартирам. Или в торговом центре - если бы вовремя не потушили пожар на площади 1800 кв. м., трудно представить последствия. В больницу в Черновцам вчера доставили раненого мужчину из Лисичанска", - подчеркнул он.
ВСУ 1 июля отразили массированные российские наступления в направлениях Верхнекаменки и желатинового завода, где захватчики пытались провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли. Они атакуют Луганщину со всех сторон, привлекая для этого очень много военных и техники. ВСУ сдерживают враждебное наступление.
- 30 июня в Лисичанске в Луганской области кафиры обстреляли дома, 2 ТЦ, нефтеперерабатывающий завод. Умер горожанин, раненый раньше.
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