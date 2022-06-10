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Оккупанты обстреляли Луганщину: повреждены 38 домов и Ледовый дворец

10 июня, 2022 пятница
08:51
война с Россией

В Луганской области 9 июня оккупанты обстреляли 38 домов, Ледовый дворец, но понесли потери и отошли вблизи Ниркового и Николаевки

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Они ничего не отстроили за восемь лет в Луганске, не пытаются даже восстановить воду или электричество в Попасной и Рубежном - только уничтожают. "Русский мир" - это пустыня. Этой цели и пытается достичь враг. Кому мешал Ледовый дворец или цех производства аммиака на Азоте - одно из основных подразделений предприятия? Освободили тысячи людей от надежды на работу. Боевые действия в Северодонецке продолжаются. Как и в населенных пунктах Горной и Попаснянской общин", - отметил он.

На северо-западной окраине Тошковки украинские военные отразили вражеский штурм. Россияне пытались вести штурм в направлении Почечного и Николаевки. ВСУ нанесли им урон, и захватчики отошли. Однако там разрушены девять домов.

Еще 15 домов уничтожены в Орехове, шесть - во Врубовке, четыре - в Лисичанске, еще четыре - в Горном. Серьезные разрушения понес поселок Синецкий на окраине Северодонецка.

"В итоге, за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10"", – подчеркнул Сергей Гайдай.

  • По состоянию на 9 июня россияне вывезли бурят из Северодонецка, ведь они понесли сильные потери. В городе продолжаются бои.

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