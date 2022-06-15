Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Бои продолжаются в Северодонецке, Тошковце и в районе Врубовки, много раненых в Лисичанске. За последние два дня только в больницы других регионов страны госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также два человека из Золотого", - отметил он.

Ситуация осложняется, но ВСУ сдерживают оккупантов сразу с трех сторон, обороняют Северодонецк и не дают продвинуться в Лисичанск. Впрочем, россияне близко, вследствие чего страдают люди и дома.

"Да, оккупанты обстреляли сооружения вблизи бывшего завода "Донсода" и несколько домов поблизости. Аналогичная ситуация и в районе Стеклозавода. По меньшей мере восемь домов пострадали 14 июня в этом городе. 14 домов разрушены в Горном. В Северодонецке враг в очередной раз попал по "Азоту". В частности, повреждена проходная предприятия. Уничтожаются многоэтажки, расположенные ближе к химическому гиганту", - отметил Сергей Гайдай.

В уличных боях враг слабее, поэтому терзает из артиллерии, разрушая дома.

"Серьезные повреждения в окрестных селах. То, что удалось зафиксировать за прошедшие сутки, - разрушены шесть домов в Почечном, четыре - в Николаевке, три - в Викторовке", - сообщил глава ОВА.

Оккупанты нанесли авиаудары по Белой Горе, Устиновке и Метелкиному. Северодонецк, Лисичанск, Тошковку, Устиновку, Боровское, Метелкино, Белую Гору, Николаевку и Врубовку обстреляли из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Также россияне провели неудачное наступление у Николаевки и Золотого-3.

По состоянию на утро 15 июня враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, у Рубежного и Золотого.

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