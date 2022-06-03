Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмме.

По его словам, оккупанты не имеют значительных достижений на фронте, поэтому отчитываются об ударах по гражданской инфраструктуре: домах и предприятиях.

"Только в Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов. В Лисичанске - два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых могли бы выезжать на пожары и спасать жизнь. 16 домов разрушены. в Горном, шесть – в Золотом, еще три – в Тошковке. Вчера утром в Лисичанске артиллерийским снарядом врага убило женщину", - подчеркнул он.

Россияне открывают огонь по гражданским объектам и украинским военным в районах Северодонецка, Боровского, Устиновки и Лисичанска. Также их штурмовая авиация ударила возле Мирной Долины.

"Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции", - отметил Сергей Гайдай.

Также оккупанты ведут обстрелы в районах Золотого, Камышевахи, Николаевки, Белогоровки и Врубовки.

"За минувшие сутки отбиты пять атак захватчиков, уничтожены пять танков, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины. Подразделения противовоздушной обороны были сбиты три БПлА типа "Орлан-10", - добавил глава ОВА.

В Луганской области россияне разрушили более 400 км дорог, 270 медучреждений, почти 70 школ и 50 детсадов за 100 дней полномасштабной войны.

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