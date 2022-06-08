Оккупанты обстреляли Луганщину: один человек погиб, еще один пострадал, повреждены дома
В Луганской области 7 июня россияне убили человека, еще одного ранили, повредили по меньшей мере 25 домов и больницу
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
"Россиян сдерживают в Северодонецке, в Лисичанске опасно даже в центральных районах. Именно на одной из центральных улиц Лисичанская вчера после артиллерийского обстрела погиб местный житель. Раненую в городе женщину госпитализировали сразу в Черновцы. А еще повреждено несколько повреждений. на текущий час, во Врубовке и Золотом. Там повреждено 25 домов", - подчеркнул он.
Россияне обстреляли Золотое-4 и Врубовку из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также они произвели обстрел многопрофильной больницы из артиллерии калибра 240 мм. На днях захватчики разрушили здание местной станции скорой помощи.
В Северодонецке ВСУ дают отпор оккупантам и сдерживают штурм. Продолжаются боевые действия. Наступление кафиров возле Тошковки также было безуспешным. Россияне пытались продвинуться в направлении Устиновки, но ВСУ их отвергли.
"За прошедшее отбито 11 атак врага, уничтожены три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, 13 единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" – заметил Сергей Гайдай.
- 7 июня полиция эвакуировала 16 человек из Лисичанска Луганской области.
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