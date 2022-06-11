Оккупанты обстреляли Луганщину: количество жертв уточняют
В Луганской области 10 июня оккупанты обстреляли дома, заводы, школу, лицей и железнодорожное депо, количество погибших уточняют
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .
"Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, уничтожают инфраструктуру. Информация о количестве жертв во Врубовке Попаснянской громады уточняется. Ночью враг применил огнеметную реактивную систему - выгорело много домов", - отметил он.
В больницы Днепра и Львова доставили пятерых лисичан, раненых на протяжении последних дней.
Россияне не оставили уцелевших промышленных объектов в Рубежном и Попасной. Так же они поступают в Лисичанске и Северодонецке, уничтожая заводы.
"Вчера во время очередного обстрела повреждено железнодорожное депо объединения. До этого – несколько промышленных цехов. Также зафиксированы попадания в здания кирпичного и исследовательского заводов. В Лисичанске вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода. Кроме того, в этом городе обстрелами повреждены школа и кулинарный лицей", - заметил Сергей Гайдай.
На протяжении суток оккупанты из разного вооружения били по Северодонецку, Лисичанску, Устиновке, Тошковке, Золотому, Нырковому, Горскому, Врубовке и Камышевахе. В результате повреждено и разрушено очень много домов. Также россияне продолжают наступать в направлении Новотошковское – Орехово. Они закрепляются на северной окраине Орехово и продолжают штурм в Северодонецке.
"За минувшие сутки отбиты четырнадцать атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, одиннадцать боевых бронированных машин, три единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", - сообщил глава ОВА.
- 10 июня в Донецкой и Луганской областях украинские войска отбили 14 атак врага, сбили 4 беспилотника и уничтожили 4 танка.
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