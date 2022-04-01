Оккупанты обстреляли Луганщину: есть погибшие, разрушены 18 домов
Российские военные обстреляли Луганскую область: в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Кременной и Ивановке повреждено 20 объектов
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"2 погибших, 2 пострадавших, 18 разрушенных домов. Из-за мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной, Ивановки повреждено 20 объектов", - написал он.
Среди поврежденных 9 многоквартирных и 9 частных жилых домов, хозяйственные сооружения, объекты инфраструктуры.
От рук оккупантов погибли 2 человека в Северодонецке. Пострадали жители Лисичанска и Тошкивки. Спасены из пламени 4 человека.
Без централизованного водоснабжения остаются полностью Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горная община и Лисичанск.
Без газоснабжения находятся 32 населенных пункта (около 73 500 абонентов), из них 28 полностью и 5 частично.
В свою очередь, обесточены 767 трансформаторных подстанций – 12 населенных пунктов частично и 22 полностью. Свет отсутствует у 124 914 потребителей области.
"Также 31 марта отражены попытки обхода противником позиций наших войск в районах населенных пунктов Попасное и Новотошковское", - добавил Гайдай.
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