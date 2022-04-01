Оккупанты обстреляли Луганщину: есть погибшие, разрушены 18 домов

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"2 погибших, 2 пострадавших, 18 разрушенных домов. Из-за мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной, Ивановки повреждено 20 объектов", - написал он.

Среди поврежденных 9 многоквартирных и 9 частных жилых домов, хозяйственные сооружения, объекты инфраструктуры.

От рук оккупантов погибли 2 человека в Северодонецке. Пострадали жители Лисичанска и Тошкивки. Спасены из пламени 4 человека.

Без централизованного водоснабжения остаются полностью Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горная община и Лисичанск.

Без газоснабжения находятся 32 населенных пункта (около 73 500 абонентов), из них 28 полностью и 5 частично.

В свою очередь, обесточены 767 трансформаторных подстанций – 12 населенных пунктов частично и 22 полностью. Свет отсутствует у 124 914 потребителей области.

"Также 31 марта отражены попытки обхода противником позиций наших войск в районах населенных пунктов Попасное и Новотошковское", - добавил Гайдай.



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