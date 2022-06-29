Оккупанты обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами: ранены более 20 человек
В результате российского обстрела Лисичанска кассетными боеприпасами 27 июня тяжело ранено более 20 человек, в том числе детей
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
"В больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых россияне обстреляли кассетными снарядами. Ранения более 20 человек очень серьезные: врачи со всей страны сейчас спасают жизнь людям, которые просто пытались пополнить запасы воды", - подчеркнул он.
В Днепр привезли детей в возрасте 14 и 15 лет, которые тоже стояли в очереди за водой. Также ранены жители Лисичанска во Львове. У многих людей тяжелые повреждения.
По словам Сергея Гайдая, ситуация в Лисичанске похожа на то, что было в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города, когда от российских обстрелов начали загораться дом за домом.
"Оккупанты не останавливаются ни перед чем. Однажды в Северодонецке, когда они не могли в течение долгого периода продвинуться дальше, выпустили по одному из перекрестков города около 200 снарядов из разных видов вооружения, превратив в пепел несколько домов. Вот такая цена "русского мира" ", - заметил глава ОВА.
Сейчас россияне продолжают наступать в направлении Волчоярка - Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск. Под вражескими обстрелами оказались Золотаровка, Волчоярка и Лисичанск. Также 28 июня кафиры атаковали в сторону Спорного, расположенного на границе Луганщины и Донетчины и вблизи Верхнокаменки, но был вынужден отойти.
- 27 июня россияне обстреляли жителей Лисичанска, пришедших за питьевой водой, в результате чего восемь мирных жителей погибли, в том числе ребенок.
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