Оккупанты обстреляли Лиман: 6 погибших, 5 раненых
Утром 8 июля российские войска нанесли удар по Лиману в Донецкой области, в результате чего шесть человек погибли, пятеро получили ранения
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Захватчики около 10 утра нанесли удар по городу из реактивных систем залпового огня. Попали в частный сектор. В результате обстрела повреждены дом и магазин.
Также шесть человек погибли в результате вражеских ударов. Пятеро получили ранения.
- 8 июля в Донецкой области на тепловой электростанции обрушилась крыша котлотурбинного цеха. В результате чрезвычайной ситуации есть раненые, погиб один человек, еще два считаются пропавшими.
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