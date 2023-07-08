Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Захватчики около 10 утра нанесли удар по городу из реактивных систем залпового огня. Попали в частный сектор. В результате обстрела повреждены дом и магазин.

Также шесть человек погибли в результате вражеских ударов. Пятеро получили ранения.