Оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области, двое ранены, есть погибший
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что во вторник, 3 января, оккупанты обстреляли из артиллерии населенный пункт Курахово, повреждена инфраструктура, два человека ранены, есть погибший
Об этом он написал в телеграмме .
Отмечается, что обстрел произошел утром. Один снаряд попал в многоэтажку, также поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания.
Кириленко заявил, что область опасна для гражданских и подчеркнул необходимость эвакуироваться.
- В понедельник, 2 января, оккупанты обстреляли города Дружковка, Краматорск и село Яковловка в Донецкой области, в результате чего ранены двое человек.
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