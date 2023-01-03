Оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области, двое ранены, есть погибший

Об этом он написал в телеграмме .

Отмечается, что обстрел произошел утром. Один снаряд попал в многоэтажку, также поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания.

Кириленко заявил, что область опасна для гражданских и подчеркнул необходимость эвакуироваться.

В понедельник, 2 января, оккупанты обстреляли города Дружковка, Краматорск и село Яковловка в Донецкой области, в результате чего ранены двое человек.

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