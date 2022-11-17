Оккупанты обстреляли Купянск во время эксгумации: погибла женщина, ранен страж порядка
В среду, 16 ноября, российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области во время эксгумации правоохранителями тела погибшего от российского артиллерийского обстрела 15 сентября
Об этом сообщает в Telegram Харьковская областная прокуратура.
Во время проведения следственных действий захватчики открыли огонь по городу. Снаряд попал по территории домовладения, 76-летняя владелица которого в результате погибла - женщине оторвало голову.
Кроме того, в результате вражеского обстрела один правоохранитель получил осколочное ранение.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
- Накануне, 15 ноября, кафиры нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района Харьковщины.
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