Оккупанты обстреляли Купянск во время эксгумации: погибла женщина, ранен страж порядка

Об этом сообщает в Telegram Харьковская областная прокуратура.

Во время проведения следственных действий захватчики открыли огонь по городу. Снаряд попал по территории домовладения, 76-летняя владелица которого в результате погибла - женщине оторвало голову.

Кроме того, в результате вражеского обстрела один правоохранитель получил осколочное ранение.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Накануне, 15 ноября, кафиры нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района Харьковщины.