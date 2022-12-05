Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

Отмечается, что атака на гражданскую инфраструктуру произошла после 4 утра. По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов погибла женщина, детальная информация уточняется.

Попаданием одного из боеприпасов разрушены СТО на площади 300 кв.м., загорелись остатки его конструктивных элементов и автомобиль на площади 10 кв.м. Также повреждены 2 домовладения, расположенные рядом.

Кроме этого, оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Синегубов отмечает, что в течение суток получили травмы в результате детонации взрывоопасных предметов 2 человек: 52-летний мужчина в Мерефе и 66-летний мужчина в селе Донецкое Изюмщине. Оба госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее.

2 декабря Россия ударила ракетой по многоэтажке в Харьковской области, пострадали две женщины.

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