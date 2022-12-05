Оккупанты обстреляли Купянск ракетами С-300, вспыхнул пожар более 300 кв. м
Утром 5 декабря россияне обстреляли ракетами С-300 Купянск в Харьковской области, на СТО вспыхнул пожар площадью более 300 кв. м, по предварительным данным, погибла женщина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
Отмечается, что атака на гражданскую инфраструктуру произошла после 4 утра. По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов погибла женщина, детальная информация уточняется.
Попаданием одного из боеприпасов разрушены СТО на площади 300 кв.м., загорелись остатки его конструктивных элементов и автомобиль на площади 10 кв.м. Также повреждены 2 домовладения, расположенные рядом.
Кроме этого, оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.
Синегубов отмечает, что в течение суток получили травмы в результате детонации взрывоопасных предметов 2 человек: 52-летний мужчина в Мерефе и 66-летний мужчина в селе Донецкое Изюмщине. Оба госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее.
- 2 декабря Россия ударила ракетой по многоэтажке в Харьковской области, пострадали две женщины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 40.73Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное