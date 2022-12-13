Оккупанты обстреляли Купянск из С-300: разрушено админздание, ранен мужчина
В ночь на 13 декабря российские войска нанесли удар по Купянску, в результате чего мужчина получил ранения и разрушил двухэтажное админздание
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Он отметил, что город был обстрелян из системы С-300. Ракета попала в двухэтажное административное здание, в результате чего загорелся пожар на площадь 400 м кв. Здание полностью разрушено.
Ранение получил 54-летний фельдшер, около 4 утра ехавший на вызов в Купянске: в машине скорой помощи взрывной волной выбило окна. Мужчине сразу оказали медицинскую помощь.
Также на Купянском направлении оккупанты совершали обстрелы из танков и артиллерии в районах Кисловки, Котляровки, Табаевки, Берестового. Жертв и пострадавших нет.
Кроме того, во вражеские удары попали Харьковский, Чугуевский и Изюмский районы Харьковщины.
- 11 декабря оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Харьковщины.
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