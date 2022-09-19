Оккупанты обстреляли Криворожский район из реактивной системы залпового огня
Днем 19 сентября российские захватчики нанесли удар из реактивной системы залпового огня по Криворожскому району Днепропетровской области
Об этом информирует в телеграмме глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул .
"Приход из РСЗО (похоже Смерч) в Криворожском районе. Без потерь", - говорится в сообщении.
Сигнал воздушной тревоги раздавался в 16:54 и отбой был в 17:21. Раньше опасность была с 13:14 до 13:29.
- 18 сентября сообщали, что в Никопольском районе россияне ранили трех человек , обстреляли частные и многоэтажные жилые дома, хозяйственные постройки, рынок, здание РГА, детсад, школу, стадион, магазины.
- Также 18 сентября россияне выпустили по Днепропетровщине более 60 снарядов, два гражданских погибли, трое пострадали.
- Войска РФ из "градов" обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. Более 40 снарядов прилетели по общинам.
- 19 сентября оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате ранена женщина, которая в этот момент ехала на велосипеде. Также силы противовоздушной обороны ВСУ сбили БПЛА российской армии.
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