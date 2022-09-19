Об этом информирует в телеграмме глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул .

"Приход из РСЗО (похоже Смерч) в Криворожском районе. Без потерь", - говорится в сообщении.

Сигнал воздушной тревоги раздавался в 16:54 и отбой был в 17:21. Раньше опасность была с 13:14 до 13:29.

18 сентября сообщали, что в Никопольском районе россияне ранили трех человек , обстреляли частные и многоэтажные жилые дома, хозяйственные постройки, рынок, здание РГА, детсад, школу, стадион, магазины.

Также 18 сентября россияне выпустили по Днепропетровщине более 60 снарядов, два гражданских погибли, трое пострадали.

Войска РФ из "градов" обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. Более 40 снарядов прилетели по общинам.

19 сентября оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате ранена женщина, которая в этот момент ехала на велосипеде. Также силы противовоздушной обороны ВСУ сбили БПЛА российской армии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb