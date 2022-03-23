Оккупанты обстреляли Кременную и Рубежное, убив двоих детей и взрослого, и нанесли авиаудар по Лисичанску

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



Около 20:00 22 марта оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже. Спасатели обнаружили троих погибших, в том числе двоих детей.



В результате российских обстрелов произошли многочисленные пожары. В Рубежном горело предприятие легкой промышленности, училище, несколько квартир, был перебит газопровод. В Лисичанске в результате авиаудара вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. В Кременной россияне повредили четыре жилых дома.



"Орки продолжают уничтожать мирных людей и гражданскую инфраструктуру, в который раз им не удалось совершить прорывы и продвинуться, поэтому россияне бесятся и лупят без разбору. Кременная, Лусичанск, Попасная, Рубежное, Северодонецк, Горское с украинскими флагами!" – подчеркнул Сергей Гайдай.

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