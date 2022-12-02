Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .

"Ночью россияне вели обстрелы на участках фронта от Кураховской до Часовоярской общины. На Донецком направлении под обстрелы попали Курахово и Берестки", - пишет глава области.

Известно, что многочисленные повреждения частных и многоквартирных домов.

Также рашисты обстреляли Константиновку, которая расположена в относительном тылу: "Никто не пострадал, но в городе повреждены 3 админздания и 2 трехэтажных дома".

На Горловском направлении есть прилет в центр Часового Яра - повреждены крыша и окна дома.

Громко было и в окрестностях Торецкой и Соледарской общин.

Сообщается, что никто не пострадал: "Все российские преступления тщательно документируем. За все будут отвечать".

За 28 ноября оккупанты убили еще пятерых жителей Донецкой области, ранения получили 15 человек.

Вражеские войска в течение 29 ноября нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам и совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ.

Нацполиция задокументировала последствия 20 обстрелов Донецкой области под поражением 19 гражданских объектов.

За сутки 1 декабря российские захватчики наносили удары по Донбасу. В результате пострадали шесть гражданских украинцев.

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