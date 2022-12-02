Оккупанты обстреляли Константиновку и Часов Яр: поврежденные админздания, многоэтажки, частные дома
В ночь на 2 декабря в Донецкой области российские оккупанты обстреляли Константиновку и Часов Яр. Повреждены админздания, многоэтажки, частные дома
Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .
"Ночью россияне вели обстрелы на участках фронта от Кураховской до Часовоярской общины. На Донецком направлении под обстрелы попали Курахово и Берестки", - пишет глава области.
Известно, что многочисленные повреждения частных и многоквартирных домов.
Также рашисты обстреляли Константиновку, которая расположена в относительном тылу: "Никто не пострадал, но в городе повреждены 3 админздания и 2 трехэтажных дома".
На Горловском направлении есть прилет в центр Часового Яра - повреждены крыша и окна дома.
Громко было и в окрестностях Торецкой и Соледарской общин.
Сообщается, что никто не пострадал: "Все российские преступления тщательно документируем. За все будут отвечать".
- За 28 ноября оккупанты убили еще пятерых жителей Донецкой области, ранения получили 15 человек.
- Вражеские войска в течение 29 ноября нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам и совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ.
- Нацполиция задокументировала последствия 20 обстрелов Донецкой области под поражением 19 гражданских объектов.
- За сутки 1 декабря российские захватчики наносили удары по Донбасу. В результате пострадали шесть гражданских украинцев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.57Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное