Оккупанты обстреляли коксохимический завод в Авдеевке: по меньшей мере 10 погибших и 15 раненых
Сегодня, 3 мая, российские войска нанесли удар по Авдеевскому коксохимическому заводу, когда рабочие как раз завершили смену и ждали автобуса
Об этом сообщил в телеграм глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Эти цифры – оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше. Россияне точно знали, куда целились – рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой. Очередное циничное преступление россиян на нашей земле. За все придется ответить!" - написал глава Донетчины.
- Сегодня оккупанты также возобновили обстрел Азовстали. Защитники Мариуполя просят Зеленского принять меры.
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